elsoldemexico
Gossiplunes, 13 de abril de 2026

Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes

Felipe Staiti se presentó por última vez en CDMX el pasado 14 de marzo en el festival Vive Latino; también formó parte de la Feria de las Fresas 2026 en Guanajuato

EFE

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como “Lamento Boliviano” y “La muralla verde”.

La última presentación de Felipe Staiti en CDMX fue en el Vive Latino 2026

Hace casi un mes, el 14 de marzo, el guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes se presentó por última vez en la Ciudad de México como parte del festival Vive Latino.

Con clásicos como “Lamento boliviano”, la banda celebró uno de sus últimos conciertos con el único miembro original que quedaba en la banda.

Entre los últimos conciertos de Felipe Staiti también se encuentra el que ofreció en la Feria de las Fresas el 17 de marzo en Guanajuato y en San José del Cabo, Baja California Sur.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Angélica de la Peña

El delito de feminicidio

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
Geovanna Bañuelos

Jornada de 40 horas, una realidad

image
Gabriela Salido

¿De quién es el futuro de la ciudad?

aurelien roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Aurelien Guilabert

Pulso CDMX / 4/20: sin señal de humo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES