Muere la abuela de las Kardashian, Mary Jo Shannon; “era el corazón de nuestra familia”, dice Kris Jenner
Su hija Kris fue la primera en dar a conocer la noticia, pero más tarde sus nietas se han sumado a los mensajes de despedida a través de Instagram
Jorge Morales
¿De qué murió Mary Jo Shannon?
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