Muere Lucha Moreno, actriz y cantante de ranchero del cine nacional

Su hija, la cantante Mimí del grupo Flans, informó del fallecimiento en redes sociales, sin precisar la causa

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

La cantante Mimi no precisó las causas del fallecimiento de Lucha Moreno.

Entre los mensajes de condolencias que recibió la cantante, su compañera en giras de conciertos con la fórmula Pandora y Flans, Isabel Lascurain, escribió: “Buen viaje, tía Lucha”.

¿Quién fue Lucha Moreno?

De nombre real Irma Gloria Ochoa Salinas, Lucha Moreno deja un legado de más de 30 películas y actuaciones en telenovelas.

Fue una actriz y cantante de la época dorada del cine nacional, oriunda de Guadalupe, Nuevo León; nació el 23 de abril de 1939.

En 1962, a cinco años de incursionar en el cine, formó un dueto musical con José Juan (José Juan Hernández Fernández, padre de Mimi, fallecido en enero de 2025).

Su carrera cinematográfica inició con la película “Asesinos, S.A.” en 1957, en la que interpretó a una cantante.

También actuó en las telenovelas “Quinceañera”, “Amor en silencio”, “Amor de nadie”, “Acapulco, cuerpo y alma” y “Daniela”, su última aparición en televisión, en el año de 2002.