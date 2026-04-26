Muere un trabajador durante el montaje del escenario del concierto de Shakira en Río de Janeiro

Un técnico de seguridad, de 28 años, falleció después de que sus extremidades inferiores fueran aplastadas en un sistema de elevación

EFE y AFP

La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, se prepara ya para la llegada de la cantante colombiana, una de las máximas representantes de la música latina.

Hallan artefacto explosivo cerca del escenario del concierto de Shakira en Río

El escenario está siendo montado desde hace unos días en plena playa de Copacabana, donde la Alcaldía espera que el próximo sábado se concentren alrededor de dos millones de personas.

Cerca de ese lugar, la policía halló el 13 de abril un artefacto explosivo.