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Gossipdomingo, 19 de abril de 2026

Mueren dos personas de “Sin senos sí hay paraíso” tras ataque durante el rodaje: lo que se sabe del caso

Actores de la serie colombiana crearon el movimiento “Silencio en el set” para exigir justicia; existen dos versiones encontradas de lo que habría motivado el ataque

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Alma Hidalgo / El Sol de México

“Silencio en el set” tras la muerte de miembros de la producción de la serie

Carmen Villalobos, quien interpreta en la serie a Carolina Santana, se sumó al activismo en redes con “silencio en el set”. Mediante su cuenta de Instagram, indicó que en el proyecto todos se volvieron familia por lo que “es muy difícil asimilar todo lo que pasó”.

“Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido, y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, indicó en sus historias de Instagram.

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Otros actores que se sumaron a las publicaciones de “Silencio en el set” son Gregorio Pernía, quien interpreta a Aurelio Jaramillo El Titi, Majida Issa, que da vida a Yesica Beltrán La Diabla, y Carolina Gaitán, quien es Catalina Marín.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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