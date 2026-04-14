¿Mujer Maravilla? Adria Arjona se une al reparto de la próxima película de Superman











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

La actriz se une al reparto de "Man of Tomorrow", próxima cinta de DC Studios. / Foto: Adria Arjona/Instagram

Adria Arjona se unió al reparto del próximo y ambicioso filme de DC Studios, “Man of Tomorrow”, la cual será secuela de “Superman”, estrenada el pasado verano de 2025.

The Hollywood Reporter (THR) publicó que la actriz superó un arduo proceso de selección que incluyó a talentosas actrices como Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, quienes audicionaron a principios de abril en Atlanta. La gran ganadora fue Adria Arjona tras impresionar en sus pruebas de cámara.

Luego de varios meses de especulaciones sobre su posible incorporación al cine de superhéroes de la mano del director James Gunn, finalmente, Arjona formará parte del reparto de una de las películas más esperadas por los fans del Hombre de Acero para 2027.

Los rumores sobre el papel que interpretará la también hija del cantante Ricardo Arjona, no se han hecho esperar. Si bien, el reporte de THR indicó que hasta el momento se desconoce el personaje al que dará vida, los fans debaten en redes sociales sobre si finalmente Arjona será la nueva Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot en el Universo de DC creado por Zack Snyder.

Sin embargo, Variety va a más y confirma lo siguiente: la estrella de la serie “Andor” se encargará de interpretar a Máxima; personaje que debutó en las páginas de Action Comics No. 645 en 1989 de la mano de Roger Stern y George Perez.

En el mundo de los cómics, Máxima es la reina del planeta Almerac, cuyo objetivo es encontrar una pareja genéticamente compatible para asegurar un linaje real poderoso. Su obsesión la llevará a la Tierra donde se encuentra Superman, a quien considera el único hombre digno de ser su consorte.

La película contará nuevamente con la dirección de James Gunn, y el regreso de David Corensweet y Nicholas Hoult como Superman y Lex Luthor, respectivamente. No obstante, en esta historia dejarán de lado sus diferencias para combatir una mayor amenaza: el poderoso coleccionista de mundos, Brainiac, que será interpretado por Lars Eidinger.

“Man of Tomorrow” tendrá en su elenco a Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Mister Terrific) y Aaron Pierre (John Stewart/Linterna Verde).