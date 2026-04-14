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Gossipmartes, 14 de abril de 2026

¿Mujer Maravilla? Adria Arjona se une al reparto de la próxima película de Superman

Adria Arjona tendrá un papel importante en “Man of Tomorrow”, cinta que llegará en julio de 2027

Daniel Montes de Oca

¿Será la próxima Mujer Maravilla?

Máxima ha tenido apariciones en “Smallville”, “Supergirl” y “Superman: La serie Animada”.

¿De qué trata “Man of Tomorrow?

Se espera que el rodaje comience este mes de abril en Atlanta y el estreno del filme está programado para el 9 de julio de 2027.

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