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Gossipjueves, 23 de julio de 2026

Multan a Ibai Llanos y 2 influencers más por incumplir con normas de publicidad y protección de menores en España

Los influencers incumplieron con normas distintas en materia de publicidad, relacionadas con las “obligaciones de los usuarios de especial relevancia”, indicaron un organizmo español

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cuáles fueron las multas a los influencers españoles y cuál es la razón?

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Ali Rodriguez Rios
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