Multan a Ibai Llanos y 2 influencers más por incumplir con normas de publicidad y protección de menores en España
Los influencers incumplieron con normas distintas en materia de publicidad, relacionadas con las “obligaciones de los usuarios de especial relevancia”, indicaron un organizmo español
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Cuáles fueron las multas a los influencers españoles y cuál es la razón?
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