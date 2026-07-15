“Nadie tiene el derecho divino de ganar el Mundial”, dice Liam Gallagher tras derrota de la Selección de Inglaterra

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Coray, de León al palco de Gianni Infantino: así llegó el creador de “Esto es México” al Mundial 2026

Emmanuel Armando hizo solo una canción en León y la publicó el 2 de abril. Meses después supera los 9.3 millones de reproducciones, una marca global adquirió los derechos para utilizarla, el Gobierno de Guanajuato lo buscó para dos grandes eventos y terminó invitado al palco de los dirigentes del futbol mundial. Lo más extraño es la tranquilidad con la que cuenta todo