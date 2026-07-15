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Gossipmiércoles, 15 de julio de 2026

“Nadie tiene el derecho divino de ganar el Mundial”, dice Liam Gallagher tras derrota de la Selección de Inglaterra

El cantante, que enfrentó una polémica por pronosticar que Inglaterra eliminaría a México del Mundial, felicitó a la Selección Argentina tras avanzar a la final de la Copa del Mundo

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Liam Gallagher y la polémica con los mexicanos por su apoyo a Inglaterra

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Alma Rosa Hidalgo
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