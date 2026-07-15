“Nadie tiene el derecho divino de ganar el Mundial”, dice Liam Gallagher tras derrota de la Selección de Inglaterra
El cantante, que enfrentó una polémica por pronosticar que Inglaterra eliminaría a México del Mundial, felicitó a la Selección Argentina tras avanzar a la final de la Copa del Mundo
Alma Hidalgo / El Sol de México
Liam Gallagher y la polémica con los mexicanos por su apoyo a Inglaterra
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