Nasa Histoires musicaliza la tristeza con ritmos bailables
La agrupación colombiana de indie rock se presentará este fin de semana en Monterrey y en noviembre llegará al Teatro Metropólitan en la Ciudad de México
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
El grupo Nasa Histoires busca demostrar que es normal y correcto sentirse frustrados, tristes o impotentes sobre ciertas situaciones. Musicaliza la tristeza con ritmos muy bailables.
Nasa Histoires se presenta este sábado en el Festival Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, y próximamente tocarán también en la Ciudad de México, el 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
La agrupación fundada en Colombia, en 2016, hará un repaso por sus tres álbumes,“Aquellas historias” (2020), “Flora” (2024) y “Fauna” (2026), adaptando un show distinto para el recinto capitalino.
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