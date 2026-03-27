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Gossipviernes, 27 de marzo de 2026

Nasa Histoires musicaliza la tristeza con ritmos bailables

La agrupación colombiana de indie rock se presentará este fin de semana en Monterrey y en noviembre llegará al Teatro Metropólitan en la Ciudad de México

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El grupo Nasa Histoires busca demostrar que es normal y correcto sentirse frustrados, tristes o impotentes sobre ciertas situaciones. Musicaliza la tristeza con ritmos muy bailables.

Nasa Histoires se presenta este sábado en el Festival Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, y próximamente tocarán también en la Ciudad de México, el 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

La agrupación fundada en Colombia, en 2016, hará un repaso por sus tres álbumes,“Aquellas historias” (2020), “Flora” (2024) y “Fauna” (2026), adaptando un show distinto para el recinto capitalino.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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