Con la participación de Mariqueen Maandig, el nuevo proyecto arrancó su camino ante el público con un set que anticipa su álbum debut “Halo 38”

Luis Valdovinos / El Sol de México

Más allá del estudio, su relación se extendió a los escenarios cuando Boys Noize se sumó como acto abridor y colaborador en la gira “Peel It Back” de Nine Inch Nails en 2025.

Un día después del lanzamiento de “Halo 18”, Nine Inch Noize volverá a ser parte del festival en su fecha del 18 de abril.