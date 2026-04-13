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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

Nine Inch Noize enciende Coachella con su primer show en vivo

Con la participación de Mariqueen Maandig, el nuevo proyecto arrancó su camino ante el público con un set que anticipa su álbum debut “Halo 38”

Luis Valdovinos / El Sol de México

Más allá del estudio, su relación se extendió a los escenarios cuando Boys Noize se sumó como acto abridor y colaborador en la gira “Peel It Back” de Nine Inch Nails en 2025.

Un día después del lanzamiento de “Halo 18”, Nine Inch Noize volverá a ser parte del festival en su fecha del 18 de abril.

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Luis Valdovinos
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