“No es otra tonta telenovela mexicana”: Es humor en escena

Una parodia y homenaje a las telenovelas, con una trama inspirada en los clásicos del melodrama mexicano, llega al teatro Wilberto Cantón

Luis Valdovinos / El Sol de México

"La parodia es un poquito irreverente, no es una cosa normal, pero siempre es con cariño y evidentemente el mensaje y la reflexión final siempre es cómo hacer algo positivo", añadió.

"Si ubicas las telenovelas vas a entender perfecto que estamos parodiando y si no, se vuelve una cosa más del pasado de estos personajes", dijo.

“No es otra tonta telenovela mexicana” se estrenará el 7 de abril en el Teatro Wilberto Cantón y permanecerá con funciones todos los martes.