¿No irás al concierto de Andrea Bocelli? En este canal y plataforma podrás verlo en vivo

Si no alcanzas a llegar al Zócalo de la CDMX, no te preocupes, habrá transmisión en vivo desde TV abierta y streaming

Wendy Vega / El Sol de México

Aunque el evento es organizado por el gobierno capitalino, esta ocasión será otro canal de TV abierta, y no el de la Ciudad de México, por donde se transmita el segundo magno evento en la plancha del Zócalo.

¿Dónde ver el concierto en vivo de Andrea Bocelli?

Para quienes no tengan la oportunidad de asistir personalmente en el Zócalo podrán verlo desde su casa o cualquier otro lugar, ya que esta ocasión el en vivo del concierto se realizará a través de el canal de Las Estrellas y por primera vez en la plataforma de Vix.

Bocelli tendrá a grandes representantes de la música como invitados, a parte de la Orquesta y Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana compartirá el escenario con el tenor italiano.

La mezcla de géneros que habrá este sábado en el Zócalo, harán del concierto de Bocelli un espectáculo impresionante para los amantes de la música y fans del italiano.

¿Quién es Andrea Bocelli?

Nacido en Lajatico, Italia, el tenor alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 90, tras ganar el Festival de San Remo en 1994, en la categoría de Nuevos Talentos.

Su voz se caracteriza por su timbre cálido y su técnica depurada. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos y ha colaborado con figuras de distintos géneros, consolidándose como uno de los artistas clásicos más influyentes de su generación.

Además de su talento musical, su historia a nivel personal lo convirtió en un símbolo de superación. Andrea perdió la vista a los 12 años, luego de que un balonazo que recibió, el cual desencadenó en una hemorragia que le quitó la vista.

Con información de Belén Eligio