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Gossipsábado, 18 de abril de 2026

“No quiero revictimizar a nadie”: Kate del Castillo alza la voz contra la violencia de género a través de “Zumbido”

La actriz escribió y dirigió el cortometraje que exhibirá este sábado en el FICG; su casa productora presentará además “El viaje de Luciano”, de su novio Edgar Bahena

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Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Y ésta no es una historia ajena para la actriz, ya que ella misma sufrió violencia en su matrimonio con el exfutbolista Luis García. La pareja se casó en 2001, pero luego de año y medio se separaron por decisión de Kate, tras sufrir agresiones físicas y verbales. Ambos se divorciaron oficialmente en 2004.

“Esto sigue pasando y seguirá pasando desafortunadamente, así es que hay que hablarlo, si hacemos un corto de denuncia, pues hay que hacerlo fuerte y que quede el mensaje claro”, afirmó Kate del Castillo en entrevista con El Sol de México.

“Esto sigue sucediendo, los hombres no dejan de matar a las mujeres, ni de golpearlas, ni de violarlas, entonces vamos a seguir haciendo este tipo de cine y a seguir hablando de eso”, agregó. 

La actriz, conocida por proyectos como “La Reina del Sur” e “Ingobernable” buscará transformar este primer corto en un largometraje.

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“Así como me parece importante denunciar y hablar del tema del abuso, también es súper importante una historia así a través de los ojos de un hombre.

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Ante la reciente noticia de la crisis de salud mental que sufrió José Ángel Bichir, la cual hizo que cayera de un tercer piso de su departamento, Kate aseguró que se puso en contacto con la familia y le confirmaron que todo va mejorando.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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