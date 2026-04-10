









Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

El actor de doblaje Mario Filio inspiró el documental de Jorge Porras "Nuestras voces" / Cortesía: Nuestras voces

Con su voz dan vida y estilo a personajes de series, películas o historias animadas. Desde “Los Picapiedra” o “Don Gato y su pandilla”, caricatura que se convirtió en un éxito en México, gracias al trabajo del equipo de doblaje, hasta las narraciones actuales de superhéroes o anime, distintas generaciones han crecido teniendo como referencia las voces, pero poco se sabe de los hombres y mujeres que están detrás de ese trabajo.

Es por ello que, con el fin de dar a conocer las historias de cada uno de los actores que han acompañado la vida de muchas personas, decidió producir el documental “Nuestras voces”, en el que se explorará a profundidad la vida y obra de algunos actores, mezclándose con el origen de esta profesión.

“Saliendo de la carrera de comunicación, tenía el sueño de participar en doblaje, sabía de la industria, conocía las posibilidades. Un día fue Mario Filio a mi escuela y nos dio un taller de voz y de doblaje, nos compartió su experiencia sobre la creación de personajes, sobre lo bonito que es crear un personaje desde tu experiencia y eso conectó mucho conmigo”, afirmó Porras en entrevista con El Sol de México.

“Así que, desde hace algunos años decidí hacer un documental que narrara la historia del doblaje en México, que cuente cómo es el doblaje en nuestro país, pero también que presenten las vidas de los actores, su historia real y cómo con su mágica voz se quedaron en nuestra vida por siempre”, agregó.

El documental se mantiene en fase de producción. Cuenta con pocos testimonios, entre los que destacan Mario Filio, conocido por prestar voces a personajes como “Goofy”, “Obi-Wan Kenobi”,el “Rey Julien” y ser la voz de Will Smith; Emilio Treviño, que ha dado voz a “Miles Morales” en “Spider-Man: Un Nuevo Universo”; Lily Barba como “Carlitos” en “Aventuras en pañales” y “Lizzie McGuire”; Cristina Hernández conocida por ser “Bombón” de “Las Chicas Superpoderosas”, “Alegría” en “Intensa-Mente” o la voz de Lindsay Lohan, Mario Castañeda por ser la voz de “Gokú” en “Dragon Ball Z”, Kerygma Flores como “Tristeza” en “Intensa Mente”; Arturo Mercado Jr. como “Mickey Mouse” y “Woody”, entre otros.

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En el documental, Mario Filio comparte uno de los momentos más complejos que ha vivido en su carrera, cuando a consecuencia de la pandemia de Covid, tuvo que desmontar su estudio de grabación, debido al alto costo de mantenimiento, luego de 20 años de trabajo.

“Pero luego se abre una ventana de oportunidades, sale de nuevo el sol y como dicen los expertos en emprendimiento, nos movemos de los océanos rojos donde está atascado de pescadores hacia nuevos océanos azules, en donde las oportunidades están ahí”, compartió Filio.

Emilio Treviño es uno de los actores de doblaje que participa en el documental / Cortesía: Nuestras voces

El espectador podrá ver a leyendas trabajando a sus 90 años de edad, distintas generaciones de una misma familia colaborando juntas, la dinámica que existe en las convenciones, así como también la defensa de los derechos de los actores de doblaje, el avance de la IA y cómo se protegen ante esta nueva herramienta.

A pesar de que ya se tiene un adelanto, aún se necesitan cinco millones de pesos para completarlo, por lo que se abrió un fondo de apoyo, en el que empresas y fanáticos pueden aportar la cantidad que deseen y, según lo aportado, pueden formar parte del proyecto o recibir algún beneficio.

“Las recompensas que estamos proponiendo son para hacer partícipe a la gente. Incluso tenemos la opción por ahí de que los fans participen en la película, que reciban un saludo, una felicitación de alguno de los actores que participan en una película