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Gossipviernes, 10 de abril de 2026

“Nuestras voces”: La historia del doblaje en México en un documental

La película presenta las historias de los actores de voz, aborda su evolución, impacto de la pandemia y la defensa de sus derechos, mientras busca financiamiento para terminar su producción

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Adaptar los diálogos a la idiosincrasia de México y América Latina, ha sido parte del éxito de muchos proyectos, que así se acercan más al público, considera el director Jorge Porras.

“Todo cambió y la depresión que sentía en cada paso está plasmado en este documental hay momentos muy duros. 

Piden ayuda para concluir la historia

“Hay muchas maneras para que no se sienta únicamente que estamos pidiendo algo sin dar algo a cambio. Queremos que la película realmente sea de todos”, indicó el director.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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