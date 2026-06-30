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Gossipmartes, 30 de junio de 2026

Nueva York se alista para boda de Taylor Swift y Travis Kelce: así van los preparativos en el Madison Square Garden

La presencia de la Guardia Nacional estadounidense y camiones descargando escenografía podrían indicar que la boda de la cantante si se realizará este fin de semana

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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Taylor Swift realizó un acuerdo de confidencialidad con sus invitados

Alma Rosa Hidalgo
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