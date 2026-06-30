Nueva York se alista para boda de Taylor Swift y Travis Kelce: así van los preparativos en el Madison Square Garden
La presencia de la Guardia Nacional estadounidense y camiones descargando escenografía podrían indicar que la boda de la cantante si se realizará este fin de semana
Alma Hidalgo / El Sol de México
Taylor Swift realizó un acuerdo de confidencialidad con sus invitados
Últimas notas:
- Nueva York se alista para boda de Taylor Swift y Travis Kelce: así van los preparativos en el Madison Square Garden
- Guerra universitaria por Taylor Swift: El curioso método de botánica que desató una demanda por plagio
- ¿Quién era Gabriela Fleritt? La actriz murió junto con su hija y nieto por los terremotos de Venezuela