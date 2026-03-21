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Gossipsábado, 21 de marzo de 2026

Nuevas cancelaciones de conciertos organizados por Ocesa: Yeri Mua y Los Ángeles Azules suspenden sus fechas

Aunque ambos artistas se lo atribuyeron a problemas logísticos, Yeri Mua reconoció problemas con su management

Belén Eligio / El Sol de México

La situación de Yeri Mua es más compleja, debido a que hubo problemas con su agencia de management, según informó ella misma en sus historias de Instagram.

¿Por qué Yeri Mua canceló sus conciertos?

En sus redes, Yeri Mua explicó que se suspendieron “por varias razones pero le echaremos la culpa al flop (baja venta de boletos), para no enredarnos”.

En otra story detalló que está próxima a lanzar un nuevo disco, y a partir de ahora su mamá fungirá como su manager.

Todos los reembolsos se realizarán de manera automática, tanto para los shows que gestionaba Ticketmaster como para las fechas de Yeri Mua promovidas por la boletera E-Ticket.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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