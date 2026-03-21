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Gossipsábado, 21 de marzo de 2026

Nuevo documental refuerza la teoría del segundo tirador en el caso Colosio

La serie “Los asesinos de Colosio” retoma el magnicidio de 1994 con nuevas líneas de investigación y testimonios de directos

Luis Valdovinos / El Sol de México

Una de las historias que más han cimbrado a México es la del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994.

A más de dos décadas, el caso ha sido contado en distintos medios, pero sigue rearmándose con nuevas revelaciones e información inédita.

“El caso, lamentablemente, no es antiguo. Aunque han pasado 32 años, sigue vivo en la justicia y también en la memoria de los mexicanos. Por eso es necesario repasar qué ocurrió: fue un hecho que marcó un antes y un después en la política del país”, añadió.

La docuserie, que llega al catálogo de HBO Max, reúne a varias de las voces involucradas en el caso, así como a periodistas que han estudiado el tema o que vivieron la cobertura en el norte del país.

Entre ellos José Luis, el hermano de Mario Aburto Martínez, el expresidente Carlos Salinas y la periodista Laura Sánchez, quien tuvo acceso a la familia Aburto.

“Los asesinos de Colosio” entra en una tendencia al alza de los documentales de corte político y de investigación, así lo señala Ceci Abraham, al destacar que las producciones actuales buscan ir más allá de lo superficial.

“Los documentales nos ayudan a usar el pensamiento crítico, que hoy con la velocidad está en poco uso, y entonces la discusión es más profunda y creo que eso genera mucho interés”, dijo.

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Luis Valdovinos
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