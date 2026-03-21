Nuevo documental refuerza la teoría del segundo tirador en el caso Colosio

La serie “Los asesinos de Colosio” retoma el magnicidio de 1994 con nuevas líneas de investigación y testimonios de directos

Luis Valdovinos / El Sol de México

Una de las historias que más han cimbrado a México es la del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994.

A más de dos décadas, el caso ha sido contado en distintos medios, pero sigue rearmándose con nuevas revelaciones e información inédita.

“El caso, lamentablemente, no es antiguo. Aunque han pasado 32 años, sigue vivo en la justicia y también en la memoria de los mexicanos. Por eso es necesario repasar qué ocurrió: fue un hecho que marcó un antes y un después en la política del país”, añadió.

La docuserie, que llega al catálogo de HBO Max, reúne a varias de las voces involucradas en el caso, así como a periodistas que han estudiado el tema o que vivieron la cobertura en el norte del país.

Entre ellos José Luis, el hermano de Mario Aburto Martínez, el expresidente Carlos Salinas y la periodista Laura Sánchez, quien tuvo acceso a la familia Aburto.

“Los asesinos de Colosio” entra en una tendencia al alza de los documentales de corte político y de investigación, así lo señala Ceci Abraham, al destacar que las producciones actuales buscan ir más allá de lo superficial.

“Los documentales nos ayudan a usar el pensamiento crítico, que hoy con la velocidad está en poco uso, y entonces la discusión es más profunda y creo que eso genera mucho interés”, dijo.