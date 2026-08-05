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Gossipmiércoles, 5 de agosto de 2026

Nuevo round entre Brad Pitt y Angelina Jolie: el actor la acusa de no entregar sus contratos e ingresos

El actor ha pedido la ayuda de un juez para que su exesposa presente los documentos documentos que demuestren sus ingresos desde 2017 hasta 2021

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Samantha Laurent

Así ha respondido Angelina Jolie

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Samantha Laurent
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