Oasis, Phil Collins y Iron Maiden entre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock

Phil Collins destaca como uno de los pocos artistas exitosos como solita y miembro de una banda, así como el regreso de los Gallagher durante 2025

EFE

El anuncio de las incorporaciones se realizó en un episodio en vivo del concurso “American Idol”, presentado por los rockeros Pat Benatar y Neil Giraldo.

Phil Collins, rey británico del rock FM de los años 1980, es uno de los pocos cantantes, junto con Michael Jackson y Paul McCartney, que han vendido más de 100 millones de discos tanto dentro de un grupo (Genesis) como en solitario.

Por su parte, los hermanos Gallagher anunciaron en 2024 la reunión de Oasis, grupo emblemático del britpop, lo que suscitó un enorme entusiasmo, 15 años después de su separación.

Los candidatos elegibles para el Salón de la Fama del Rock deben haber lanzado su primer disco comercial al menos 25 años antes de ser nominados. La promoción de 2025 incluyó a Outkast, White Stripes y Cyndi Lauper.