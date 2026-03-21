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Gossipsábado, 21 de marzo de 2026

“Obra negra”, el reality de la violencia que incomoda al espectador

Con humor ácido y formato de reality show, Víctor Weinstock propone una crítica a la normalización de la violencia surgida a partir del asesinato de Colosio

Luis Valdovinos / El Sol de México

“Creo que la esperanza está ahí, que ellos serían quizá los que puedan romper esta espiral, aunque por supuesto que está dirigida a cualquier persona que le interese el teatro absurdo, el performance, la forma farsa negra, el humor ácido”, comentó el creador.

“Obra negra. Mecánica del poder”, llegará el próximo lunes 23 de marzo a las 20:30 al Foro Shakespeare y tendrá funciones todos los lunes a la misma hora.

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
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