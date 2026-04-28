Odisseo en el Sonorama Ribera del Duero; tras 16 años de carrera, encabeza un festival

La agrupación mexicana promoverá su más reciente material “Tormentas inesperadas” y, además, prepara un nuevo disco que reflejará la evolución que han tenido como personas

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Sabemos hacer las cosas y creo que eso se refleja con la aceptación del público, realmente podemos dar un show a nivel de cualquier banda internacional”, afirmó el vocalista en entrevista con El Sol de México.

En este espectáculo, Odisseo promoverá su más reciente álbum “Tormentas inesperadas”, lanzado el año pasado y con el que apenas concluyeron un tour por Estados Unidos.

“Estamos muy agradecidos de que nuestra música sea relevante y que la escuche la gente, eso es lo principal lo que nos motiva diario”, dijo Juan Pablo López.

Más música nueva

“Todos estos temas que son más propios de nuestra edad y de nuestra madurez, si es que pudiéramos tener alguna, creo que es lo que queremos hablar ahora”, indicó Juan Pablo.

Estamos muy agradecidos de que nuestra música sea relevante y que la escuche la gente

Creativamente el disco se producirá de manera orgánica, es decir, con el talento humano, aseguró el vocalista.