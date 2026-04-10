Omar Fierro gana, pero la ANDA detiene su toma de posesión

La Comisión Nacional Electoral de la Asociación Nacional de Actores, aplazó la ceremionia que estaba contemplada para este sábado 11 en el Teatro Jorge Negrete

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Por estatutos y reglamento que rigen a los socios de la ANDA, se había lanzado la convocatoria para la Asamblea Nacional Extraordinaria de toma de posesión de Omar Fierro para este sábado 11.

Sin embargo, la Comisión Nacional Electoral que preside Carlos Aragón y vigiló la semana de votaciones del 23 al 27 de marzo pasado, informó a unas horas de la ceremonia, el aplazamiento de dicha asamblea.

“Por lo anteriormente expuesto, se convocará posteriormente a la misma en cuanto la CNE lo solicite”, concluye.

Una elección cuestionada

La Comisión Nacional Electoral que preside Carlos Aragón, envió el pasado miércoles 8 al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Acta de Resultados de la semana de Elecciones en la ANDA.