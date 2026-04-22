One or Eight, la nueva boy band de j-pop que llega a México con su disco “GATHER”

La agrupación originaria de Japón estrena su primer álbum, y hablan sobre sus aspiraciones a futuro; este miércoles ofrecerán un concierto en CDMX

Belén Eligio / El Sol de México

Formada en 2024, la agrupación de j-pop One or Eight se encuentra ávida de conquistar nuevos públicos, y compartir sus distintas visiones con el público.

La carta de presentación de esta boy band, conformada por Mizuki, Tsubasa, Takeru, Yuga, Reia, Neo, Ryota y Souma, es el disco “GATHER”, un trabajo de ocho temas que refleja sus influencias musicales.

Actualmente One or Eight rebasa un millón de escuchas en Spotify y suman alrededor de un millón 700 mil seguidores en Instagram y TikTok.

Además de la parte musical, los distintos ritmos que incluyeron en este proyecto representan también su determinación por continuar y crecer en este camino profesional.

Cada uno de los ocho integrantes mantiene una manera diferente de enfrentarse al mundo, y en sus canciones buscaron juntar esa energía para que se volviera una explosión para los fans.

Dentro de los temas se incluyen “TOKYO DRIFT” y “DSTM”, los cuales incluyen sampleos de éxitos de Teriyaki Boyz y Rihanna, a quienes consideran grandes exponentes de la música occidental.

En la opinión de los cantantes, la mezcla de influencias provenientes de distintos países, es una manera de mantener viva la cultura, y al mismo tiempo fomentar la creación de nuevas piezas musicales.

“La música tiene el rol de influenciar a otros, y dentro de ese mundo deseamos que el j-pop sea una influencia positiva en el mundo”, mencionó Neo.

One or eight se presentará este 22 de abril en el Foro Puebla de la Ciudad de México, y continuarán su paso en Latinoamérica por Buenos Aires, Argentina, y Sao Paulo, Brasil.

Su expectativa con el público mexicano es nutrirse de toda su energía, y trasladar el concepto de su álbum a un escenario en vivo.

Para futuras giras, no descartan hacer uso de grandes elementos de producción, y tienen la aspiración de presentarse en los escenarios más grandes del mundo.

Tsubasa adelantó que una de sus metas son los festivales masivos, que han recibido a importantes figuras del pop oriental, como BLACKPINK y ATEEZ.

“Queremos que se sigan uniendo más fans y encontrar alegría en nuestra música, quisiéramos pararnos en escenarios mucho más grandes, recientemente fue Coachella, y nos encantaría estar ahí”, finalizó.