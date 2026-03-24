Paapa Essiedu enfrenta amenazas por ser elegido como Snape en la serie de “Harry Potter”: renuncia o te mato

Desde que se dio a conocer al elenco de la nueva adaptación de “Harry Potter”, el actor ha recibido constantes amenazas de muerte y ataques racistas

Samantha Laurent

El actor afirmó que dicha situación lo impulsa a asumir el personaje con mayor entrega, y al mismo tiempo refuerza su compromiso con la inclusión en franquicias tan grandes.

“Puedes tener pasión, pero el tiempo y la energía son limitados, y me he esforzado al máximo”, expresó al medio inglés.

Hasta el momento no ha presentado alguna denuncia formal contra aquellas personas que lo han amenazado, por el contrario, ha preferido tomar este odio como un impulso para hacer una mejor interpretación. “El abuso me motiva y me impulsa a hacer mío este personaje”.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de “Harry Potter”?

El proyecto ha generado gran expectativa entre los fans de esta historia y ya ha revelado a gran parte del elenco, el cual ha sido centro de polémica.