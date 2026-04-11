“Padre Madre Hermana Hermano” explora la ruptura familiar

La película ganadora del León de Oro en Venecia que entrelaza tres historias sobre padres e hijos marcados por la distancia emocional, llega a cines en México

Luis Valdovinos / El Sol de México

Las relaciones distantes entre padres e hijos en la adultez son el eje de “Padre Madre Hermana Hermano”, la nueva película del cineasta estadounidense Jim Jarmusch.

Aunque la cinta tuvo su estreno en 2025, llegará a salas de cine en México este fin de semana con una historia articulada a partir de tres relatos.

El primero, “Father”, sigue a un hijo y una hija que, tras años de distancia, se reencuentran con su padre y confrontan los hechos que marcaron su distanciamiento, con las actuaciones de Tom Waits, Adam Driver y Mayim Bialik.

El segundo, “Mother”, con la participación de Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps, se centra en dos hermanas opuestas que se reencuentran con su madre exitosa.

Finalmente, “Sister Brother” presenta a dos hermanos que, tras la pérdida de sus padres, intentan reconstruir su vínculo, interpretados por Indya Moore y Luka Sabbat.

La cinta llegará a cartelera tras haber ganado el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia en su edición número 82, donde también tuvo su premiere mundial.

“Padre Madre Hermana Hermano” se presentará en salas de la República a partir de este 9 de abril.