Paola Suárez también fue contemplada para “La Casa de los Famosos México” 2026, ¿por qué entró Karina Torres?
Las creadoras de contenido, integrantes del clan de “Las perdidas”, revelaron cómo fue que entre ellas decidieron que entrara la “Licenciada Karina Torres”
Alma Hidalgo / El Sol de México
Paola Suárez participará como panelista en “La Casa de los Famosos” 2026
Últimas notas:
- ¿Quién es la novia de Jude Bellingham? La modelo Ashlyn Castro conquistó al futbolista de Inglaterra
- Paola Suárez también fue contemplada para “La Casa de los Famosos México” 2026, ¿por qué entró Karina Torres?
- Del estadio de Chivas con lightsticks a la playera versión ARMY: así serían las fans de BTS como chivahermanas