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Gossipjueves, 9 de julio de 2026

Paola Suárez también fue contemplada para “La Casa de los Famosos México” 2026, ¿por qué entró Karina Torres?

Las creadoras de contenido, integrantes del clan de “Las perdidas”, revelaron cómo fue que entre ellas decidieron que entrara la “Licenciada Karina Torres”

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Paola Suárez participará como panelista en “La Casa de los Famosos” 2026

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Alma Rosa Hidalgo
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