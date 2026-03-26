Paul McCartney anuncia a sus 83 años el lanzamiento de un nuevo álbum

El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama

AFP

“Dungeon Lane” es un lugar situado cerca de la casa de su infancia, en las afueras de esa ciudad.

Un primer tema lanzado el jueves, “Days We Left Behind” (Los días que dejamos atrás), está marcado por esa melancolía.

El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama.

En este álbum, el artista relata sus primeras aventuras junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la ‘Beatlemanía’.

Paul McCartney toca varios instrumentos en los temas del álbum y explora diferentes estilos. El artista lanzó su primer álbum en solitario, “McCartney”, en 1970, tras la separación de los Beatles.

El cantante también grabó siete álbumes de estudio con el grupo Wings, formado junto a su fallecida esposa, Linda McCartney, y el exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine.