“Es un sueño que nunca me lo voy a creer”, dijo el actor entre lágrimas, en medio de estruendosas ovaciones de los fans, a quienes adelantó cómo evolucionará la relación entre Din Djarin y Grogu

Luis Valdovinos / El Sol de México

"Soy viejito, esto pasa muy fácil", dijo entre lágrimas y risas, justificando su reacción emocional y en medio de aplausos por parte de más de dos mil personas del público.

De fan a creador: el paso de Jon Favreau en el universo de “Star Wars”

En la conversación, Favreau también compartió su incredulidad de estar realizando su sueño realidad, siendo un fan y ahora un creador.

Una esperanza que se hizo realidad

La esperanza de que Pascal estuviera en la presentación trascendió desde días antes entre los fans, impulsados por su reciente estancia en México.

La saga evoluciona en la gran pantalla

Los personajes Mandalorian y Grogu debutaron en 2020 como protagonistas de una serie y desde su primer contacto con los fans, lograron una conexión inmediata que no ha hecho más que crecer.

Sin embargo, luego de dos temporadas como su protector en la pantalla chica, The Mandalorian, cuyo nombre en la historia es Din Djarin, dará un giro en su dinámica con Grogu ahora en cines.

Éste se convierte en su compañero de equipo, un vínculo que los llevará a unir fuerzas frente a los remanentes del Imperio, en una línea temporal donde el régimen apenas ha caído.

Favreau reconoció cómo la evolución en la trama es una estrategia para redimensionar la historia, dirigida a un nuevo público.

Con este filme, Pedro Pascal desea que los fans encuentren "una aventura juntos, divertirse, estar inspirados, tener esperanza y luchar por el bien".