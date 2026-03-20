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Gossipviernes, 20 de marzo de 2026

Películas y series mexicanas compiten en los Premios Platino Xcaret

“No nos moverán” y “Soy Frankelda” están nominadas a los galardones a lo mejor de la producción iberoamericana

Rosario Reyes / El Sol de México

La animación mexicana “Soy Frankelda” está nominada junto a las españolas “Decorado” y “Kayara”, y la dominicana “Olivia y las nubes”.

Alberto San Juan (“La cena”), Guillermo Francella (“Homo argentum”), Ubeimar Ríos Gómez (“Un poeta”) y Wagner Moura (“El agente secreto”), aspiran al premio a Mejor Interpretación Masculina.

Premios a la pantalla chica

Yalitza Aparicio participa en la categoría Mejor Actuación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por “Cometierra”, que también recibió una nominación a Mejores Efectos Especiales, junto con “Cada minuto cuenta 2”.

La serie de María José Cuevas “Juan Gabriel: Puedo, quiero y puedo”, compite por el premio a Mejor Dirección de Montaje.

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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