Películas y series mexicanas compiten en los Premios Platino Xcaret

“No nos moverán” y “Soy Frankelda” están nominadas a los galardones a lo mejor de la producción iberoamericana

Rosario Reyes / El Sol de México

La animación mexicana “Soy Frankelda” está nominada junto a las españolas “Decorado” y “Kayara”, y la dominicana “Olivia y las nubes”.

Alberto San Juan (“La cena”), Guillermo Francella (“Homo argentum”), Ubeimar Ríos Gómez (“Un poeta”) y Wagner Moura (“El agente secreto”), aspiran al premio a Mejor Interpretación Masculina.

Premios a la pantalla chica

Yalitza Aparicio participa en la categoría Mejor Actuación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por “Cometierra”, que también recibió una nominación a Mejores Efectos Especiales, junto con “Cada minuto cuenta 2”.

La serie de María José Cuevas “Juan Gabriel: Puedo, quiero y puedo”, compite por el premio a Mejor Dirección de Montaje.