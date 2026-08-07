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Gossipviernes, 7 de agosto de 2026

Pensé en no volver a trabajar en TV: Galilea Montijo habla sobre el levantamiento de cejas que le cambió el rostro

La conductora se sinceró con el público y expresó que durante estas semanas se sintió como un delincuente tras ser señalada por el aspecto de su rostro

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Wendy Vega / El Sol de México

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