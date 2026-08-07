Pensé en no volver a trabajar en TV: Galilea Montijo habla sobre el levantamiento de cejas que le cambió el rostro
La conductora se sinceró con el público y expresó que durante estas semanas se sintió como un delincuente tras ser señalada por el aspecto de su rostro
Últimas notas:
- Nace cría de elefante de Sumatra, especie en peligro de extinción, en el zoológico Aquarium de Madrid
- De espacios urbanos a refugio de polinizadores: así puedes participar en el programa de la Sedema
- Pensé en no volver a trabajar en TV: Galilea Montijo habla sobre el levantamiento de cejas que le cambió el rostro