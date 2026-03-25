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Gossipmiércoles, 25 de marzo de 2026

Periodista Ana María Alvarado sufre asalto en Brasil: tuvimos un gran susto

La periodista de espectáculos está de viaje con su familia y fue víctima de asalto en una de las avenidas principales de Copacabana

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado es una periodista y conductora de televisión del programa Sale El Sol, de Imagen Televisión.

A la par de su trabajo en televisión, Ana María Alvarado se dedica a realizar contenido en su canal de Youtube.

La conductora de televisión también formó parte de programas como Despierta América, El gordo y la flaca, Talk show del padre Alberto y Todo para la mujer de Maxine Woodside.

La periodista de espectáculos tiene 57 años y lleva más de 35 años dedicándose al medio del entretenimiento.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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