Periodista Ana María Alvarado sufre asalto en Brasil: tuvimos un gran susto
La periodista de espectáculos está de viaje con su familia y fue víctima de asalto en una de las avenidas principales de Copacabana
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quién es Ana María Alvarado?
Ana María Alvarado es una periodista y conductora de televisión del programa
A la par de su trabajo en televisión, Ana María Alvarado se dedica a realizar
La conductora de televisión también formó parte de programas como Despierta América, El gordo y la flaca, Talk show del padre Alberto y Todo para la mujer de Maxine Woodside.
La periodista de espectáculos tiene 57 años y lleva más de 35 años dedicándose al
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.