La creadora de contenido Lupita Villalobos no tuvo autorización para pelear contra la también influencer Kim Shantal tras ser diagnosticada con un hematoma subdural

Alma Hidalgo / El Sol de México

El día de ayer, autoridades de box indicaron que la influencer Lupita Villalobos no peleará contra la también creadora de contenido Kim Shantal tras ser diagnosticada con un hematoma subdural.

¿Quiénes pelearán en Supernova 2026?

El evento de boxeo Supernova Génesis 2026, en el que se enfrentarán en el ring diversos creadores de contenido, se realizará el próximo domingo 26 de abril a las 16:00 horas en la Arena Ciudad de México.

Los influencers que se enfrentarán son los siguientes:

A estos se sumaría Kim Shantal vs Karely Ruiz, de confirmarse la noticia adelantada por Poncho de Nigris.

Lupita Villalobos no es la primera en bajarse del ring de Supernova 2026, pues la creadora de contenido se sumó a la actriz Samadhi Zendejas, quien iba a pelear contra la streamer Alana Flores.