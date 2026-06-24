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Gossipmiércoles, 24 de junio de 2026

Poncho de Nigris ofrece más de medio millón de pesos por el pato Merlín; quiere que sea mascota de Ring Royale

El showman regiomontano ofreció más de medio millón de pesos por comprar al pato Merlín, que se convirtió en una celebridad de las redes sociales

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué paso con los patos de Poncho de Nigris?

Ali Rodriguez Rios
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