Poncho de Nigris ofrece más de medio millón de pesos por el pato Merlín; quiere que sea mascota de Ring Royale
El showman regiomontano ofreció más de medio millón de pesos por comprar al pato Merlín, que se convirtió en una celebridad de las redes sociales
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué paso con los patos de Poncho de Nigris?
Últimas notas:
- Poncho de Nigris ofrece más de medio millón de pesos por el pato Merlín; quiere que sea mascota de Ring Royale
- ¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr.? El luchador mexicano se desvaneció en pelea contra Fresero Jr.
- Olivia Rodrigo organiza festival Daisy Chain Fields: lugar, fecha y cartel exclusivamente femenino