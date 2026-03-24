Poncho de Nigris revela que tiene dos peleas virales para Ring Royale 2: aquí pura celebridad
El esposo de Marcela Mistrel desmintió que el influencer Paulo Chavira, conocido por ser amigo cercano del boxeador Saúl El Canelo Álvarez, estuviera invitado
Alma Hidalgo / El Sol de México
Poncho de Nigris aseguró que toda la cartelera de Ring Royale la decide él y buscará sorprender “más” con la segunda edición.
¿Quiénes ganaron en Ring Royale 2026?
Los ganadores de Ring Royale 2026 son:
El encuentro de box entre Chuy Almada y Alberto del Río fue suspendido debido a que el también conocido como El Patrón abandonó la pelea.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.