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Gossipmartes, 24 de marzo de 2026

Poncho de Nigris revela que tiene dos peleas virales para Ring Royale 2: aquí pura celebridad

El esposo de Marcela Mistrel desmintió que el influencer Paulo Chavira, conocido por ser amigo cercano del boxeador Saúl El Canelo Álvarez, estuviera invitado

Alma Hidalgo / El Sol de México

Poncho de Nigris aseguró que toda la cartelera de Ring Royale la decide él y buscará sorprender “más” con la segunda edición.

¿Quiénes ganaron en Ring Royale 2026?

Los ganadores de Ring Royale 2026 son:

El encuentro de box entre Chuy Almada y Alberto del Río fue suspendido debido a que el también conocido como El Patrón abandonó la pelea.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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