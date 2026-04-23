Poncho de Nigris fue el primero en revelar que Karely Ruiz participaría en Supernova 2026. / Fotos: Instagram: @ponchodenigris y Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

La creadora de contenido Karely Ruiz y Poncho de Nigris enfrentaron una negociación con la que la modelo logró sumarse al evento de box Supernova 2026, en el que se enfrentará con la también influencer Kim Shantal tras la baja de Lupita Villalobos por cuestiones médicas.

Desde antes que se diera a conocer la baja oficial de Lupita Villalobos, Poncho de Nigris reveló en su cuenta de la red social X que los organizadores de Supernova 2026 estaban buscando a Karely Ruiz, quien perdió ante Marcela Mistral, esposa del conductor, en el evento de boxeo que organizó la pareja, Ring Royale.

Aunque aclaró que Karely Ruiz tenía firmado un contrato con Ring Royale, proyecto en el que De Nigris funge como socio fundador, y no podía pelear en un lapso de aproximadamente seis meses, se dijo dispuesto a negociar para que se “haga posible y no tenga penalización”. Y, un día después, confirmó que la creadora de contenido participaría en Supernova, antes de que la propia modelo o la empresa de boxeo lo confirmaran.

Te puede interesar: Poncho de Nigris revela que tiene dos peleas virales para Ring Royale 2: aquí pura celebridad

La polémica inició en la red social X debido a que Poncho de Nigris aseguró que ella era “representante de Ring Royale porque hay un contrato vigente” al aclarar que no “ganaba” nada al no “dejar” que la creadora de contenido participara en el evento.

Sumado a ello, aseguró que Karely Ruiz y el equipo de Supernova “a escondidas se comenzaron a negociar temas de su participación sin contemplar la profesionalidad que requiere la seriedad de un contrato legal con sus cláusulas”. Además, aclaró que la modelo no tuvo penalización ni un cobro por su participación.

Accedí a no cobrar ni penalizar. No he recibido ningún peso, contrario a lo que mencionan que al final terminé ganando ingresos monetarios. Poncho de Nigris, conductor.