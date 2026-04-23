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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

Poncho de Nigris y Karely Ruiz: qué está pasando entre los influencers tras la pelea de la modelo en Supernova

Poncho de Nigris es socio fundador de Ring Royale, evento de boxeo con quien Karely Ruiz firmó un contrato durante seis meses después de enfrentar a Marcela Mistral

Alma Hidalgo / El Sol de México

“No soy su esclava”, dice Karely Ruiz sobre Poncho de Nigris

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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