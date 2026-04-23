Poncho de Nigris y Karely Ruiz: qué está pasando entre los influencers tras la pelea de la modelo en Supernova
Poncho de Nigris es socio fundador de Ring Royale, evento de boxeo con quien Karely Ruiz firmó un contrato durante seis meses después de enfrentar a Marcela Mistral
Alma Hidalgo / El Sol de México
“No soy su esclava”, dice Karely Ruiz sobre Poncho de Nigris
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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