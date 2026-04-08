El elenco original de la serie, salvo Erik Per Sullivan, quien es sustituido por Caleb Ellsworth-Clark, se reunió en Nueva York para la premiere de “Malcolm el de enmedio: La vida sigue siendo injusta”

Rosario Reyes / El Sol de México

Durante la alfombra roja, Bryan Cranston, quien interpreta al patriarca de la familia, explicó que Erik Per Sullivan ya no trabaja como actor y por esa razón no participa en la nueva entrega.

Aquí hay toda una gama de memes en redes sociales del humor y los personajes de la serie que se transmitió durante siete temporadas.