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Gossipmiércoles, 8 de abril de 2026

¿Por qué “Dewey” no regresó a “Malcolm el de enmedio”? La gran ausencia que marcó a la premiere

El elenco original de la serie, salvo Erik Per Sullivan, quien es sustituido por Caleb Ellsworth-Clark, se reunió en Nueva York para la premiere de “Malcolm el de enmedio: La vida sigue siendo injusta”

Rosario Reyes / El Sol de México

Durante la alfombra roja, Bryan Cranston, quien interpreta al patriarca de la familia, explicó que Erik Per Sullivan ya no trabaja como actor y por esa razón no participa en la nueva entrega.

Aquí hay toda una gama de memes en redes sociales del humor y los personajes de la serie que se transmitió durante siete temporadas.

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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