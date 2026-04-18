¿Por qué el 18 de abril se celebra el Día de Superman?

El superhéroe ha brillado en la cultura pop desde hace varias décadas , congregando a legiones de fans en todo el mundo

Belén Eligio / El Sol de México

Como cada año, este 18 de abril se conmemora el Día de Superman, en honor al superhéroe creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster, que hasta la fecha se mantiene como una de las figuras más queridas de la cultura pop.

Fue precisamente un 18 de abril, pero de 1938, cuando el personaje tuvo su primera aparición en la historieta “Action Comics #1”. Con el paso de los años, la fecha fue adoptada por fans y por la propia DC Comics, editora de la revista, como un momento para rendir homenaje a su legado.

Caído del cielo

El origen de Superman se remonta a la imaginación de sus creadores. La historia presenta a “Superman” como “Kal-El”, un extraterrestre proveniente del planeta Krypton, quien es enviado a la Tierra antes de la destrucción de su mundo natal.

Una vez en este planeta arriba a la granja de la familia “Kent”, donde es criado bajo el nombre de “Clark Kent”, y con el paso de los años descubre sus habilidades, y adopta una doble identidad para ayudar a la humanidad.

A lo largo de más de ocho décadas, Superman ha protagonizado una enorme cantidad de proyectos en distintos formatos. En el mundo del cómic, ha aparecido en más de tres mil historietas.

Del papel a la pantalla

Su presencia se extiende también a videojuegos, radio y animación, ampliando aún más su alcance cultural. De cara al futuro, el superhéroe continúa siendo una pieza central en los planes de DC.

Vuelve al cine

Una de las novedades más esperadas fue la nueva película titulada Superman, dirigida por James Gunn, que se estrenó en julio del año pasado y con la cual se busca relanzar al superhéroe dentro de un nuevo universo cinematográfico, e introduce a otros personajes como su prima Supergirl y el perro Krypto.

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Precisamente estos dos últimos serán los protagonistas de la siguiente entrega cinematográfica de la franquicia, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock y Jason Momoa, la cual se estrenará a mediados de este año

En el ámbito de los cómics, DC Cómics continúa renovando sus líneas narrativas con nuevas etapas y reinterpretaciones del personaje, manteniendo su relevancia en un entorno donde los superhéroes siguen dominando la cultura popular.