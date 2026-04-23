Gossipjueves, 23 de abril de 2026
¿Por qué Janet Jackson no aparece en el biopic “Michael”? Esta es la razón
LaToya Jackson reveló las causas por las que Janet decidió no participar en el biopic del Rey del Pop
Daniel Montes de Oca
LaToya tiene la respuesta
Por su parte, Fuqua dejó en claro que respetó desde el primer momento que Janet Jackson rechazara participar en el filme, pero también subrayó la importancia de contar con el respaldo de la familia.
Por otra parte, LaToya también elogió el trabajo de su sobrino Jaafar Jackson, quien se encargó interpretar a su tío en la pantalla grande.