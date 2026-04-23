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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

¿Por qué Janet Jackson no aparece en el biopic “Michael”? Esta es la razón

LaToya Jackson reveló las causas por las que Janet decidió no participar en el biopic del Rey del Pop

Daniel Montes de Oca

LaToya tiene la respuesta

Por su parte, Fuqua dejó en claro que respetó desde el primer momento que Janet Jackson rechazara participar en el filme, pero también subrayó la importancia de contar con el respaldo de la familia.

Por otra parte, LaToya también elogió el trabajo de su sobrino Jaafar Jackson, quien se encargó interpretar a su tío en la pantalla grande.

Familia dividida

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