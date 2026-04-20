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Gossiplunes, 20 de abril de 2026

¿Por qué le decían El Príncipe de la Canción a José José? El origen de su apodo

José Rómulo Sosa Ortiz fue reconocido y aplaudido en el mundo artístico a raíz Festival Mundial de la Canción Latina de 1970 con su interpretación de “El triste”

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Jorge Morales

¿Por qué le decían el Príncipe de la Canción a José José?

Sin embargo, la canción por sí misma no logró ser un éxito como varios otros, pero el nombre del tema refleja. aún, exactamente cómo es su personaje, el artista y su persona en el escenario, con elegancia, una postura seria, pero que llama la atención.

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Por otro lado, José José también es conocido así debido a que es uno de los máximos representantes de la balada y la balada romántica, géneros que irremediablemente aunamos con la imagen de un príncipe de antaño con palabras dulces y al mismo tiempo, dramáticas.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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