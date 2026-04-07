¿Por qué se pelearon Kenia Os y Kimberly Loaiza? Este fue el motivo que terminó su amistad

La polémica entre Kenia Os y Kimberly Loaiza revivió debido a que la novia de Peso Pluma donó 1.5 mdp para la cuenta del hospital en el que está internada la mamá de la youtuber

Alma Hidalgo / El Sol de México

Kenia Os donó 1.5 millones a la familia de Kimberly y Steff Loaiza

¿Por qué Kenia Os ya no es amiga de Kimberly Loaiza?

En ese mismo año se filtraron unos mensajes en los que, sin decir nombres, Kenia Os indicaba que “ellos” pedían que la cantante no se presentara en Mazatlán.