¿Por qué se pelearon Kenia Os y Kimberly Loaiza? Este fue el motivo que terminó su amistad
La polémica entre Kenia Os y Kimberly Loaiza revivió debido a que la novia de Peso Pluma donó 1.5 mdp para la cuenta del hospital en el que está internada la mamá de la youtuber
Alma Hidalgo / El Sol de México
Kenia Os donó 1.5 millones a la familia de Kimberly y Steff Loaiza
¿Por qué Kenia Os ya no es amiga de Kimberly Loaiza?
En ese mismo año se filtraron unos mensajes en los que, sin decir nombres,
Desde 2023, la polémica paró entre las creadoras de contenido y cada una de ellas comenzó a
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.