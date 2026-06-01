Power to the People: el festival que juntará a Foo Fighters, Serj Tankian, Jack Black y más para promover el voto en EU

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Tom Morello, el guitarrista número 18 del mundo por Rolling Stones es el organizador del evento que se prepara en el marco de las elecciones medias que se celebrarán en noviembre
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