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Gossiplunes, 1 de junio de 2026

Power to the People: el festival que juntará a Foo Fighters, Serj Tankian, Jack Black y más para promover el voto en EU

Tom Morello, el guitarrista número 18 del mundo por Rolling Stones es el organizador del evento que se prepara en el marco de las elecciones medias que se celebrarán en noviembre

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Jorge Morales

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¿Cuál es el cartel del Power to the People y cuándo es?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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