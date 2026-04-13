¿Problemas en el set? Por qué Millie Bobby Brown abandonó “Perfect” y provocó la cancelación de Netflix

El proyecto narraba la historia de la gimnasta olímpica estadounidense Kerri Strug y estaba previsto para entrar en producción este verano

No obstante, Millie también era una de las productoras del biopic deportivo, el cual iba a producir bajo su sello PMCA, junto a Tomas Benski y Olivia Wilde.

¿De qué trataba la película?

El filme se centraba en contar la historia de la gimnasta estadounidense Kerri Strug (personaje protagónico que desempeñaría Brown).

El proyecto de “Perfect” se anunció en septiembre del año pasado, y su estreno estaba previsto para junio de este año, prometiendo ser uno de los proyectos cinematográficos más importantes de Netflix en 2026.

¿Qué derivó a la cancelación de Perfect?

Esto derivó en la cancelación por parte de Netflix, que optó por no buscar un reemplazo para el personaje de Kerri Strug, pues para la plataforma el personaje encajaba perfectamente con el perfil de Brown.

Brown y sus proyectos con Netflix

Se espera el regreso de Millie en el papel principal de “Enola Holmes 3”, el cual se estrenará en verano de este año, aún sin una fecha específica.

Por si fuera poco, está trabajando en un nuevo proyecto para esta misma plataforma llamado “Nineteen Steps”, basada en su primera novela homónima (2023).