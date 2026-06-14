Productor Víctor Wao revela que por miedo no subió al helicóptero en el que murió Gaspi y Oliver Tree
Víctor Wao asegura que le debe su vida al fallecido productor Lucas Brito, quien le consiguió un coche para trasladarlo y que no se subiera al helicóptero que chocó con otro en Brasil
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué se sabe del choque de helicóptero en el que murió Gaspi y Oliver Tree?
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