elsoldemexico
Gossipdomingo, 14 de junio de 2026

Productor Víctor Wao revela que por miedo no subió al helicóptero en el que murió Gaspi y Oliver Tree

Víctor Wao asegura que le debe su vida al fallecido productor Lucas Brito, quien le consiguió un coche para trasladarlo y que no se subiera al helicóptero que chocó con otro en Brasil

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

Watch on YouTube

¿Qué se sabe del choque de helicóptero en el que murió Gaspi y Oliver Tree?

Diseño sin título (27)
Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / ¡No te pases… no seas payaso!

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Opinión de Adela Navarro / Menos que celebrar y más que protestar

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Futbol hasta en la cama

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / CNTE rompió la liga 

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES