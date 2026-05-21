Pruebas contra Kim Soo Hyun buscaban difamarlo sobre su relación con Kim Sae Ron: Policía surcoreana
Las autoridades surcoreanas concluyeron que las pruebas contra el famoso actor de K-dramas fueron manipuladas por el director del canal de Youtube HoverLab, quien tenía fines económicos
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué pasó con Kim Sae Ron?
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