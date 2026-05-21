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Gossipjueves, 21 de mayo de 2026

Pruebas contra Kim Soo Hyun buscaban difamarlo sobre su relación con Kim Sae Ron: Policía surcoreana

Las autoridades surcoreanas concluyeron que las pruebas contra el famoso actor de K-dramas fueron manipuladas por el director del canal de Youtube HoverLab, quien tenía fines económicos

Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron
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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué pasó con Kim Sae Ron?

Ali Rodriguez Rios
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