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Gossipviernes, 20 de marzo de 2026

Estrenan thriller psicológico que plasma dos tipos de trastorno de identidad

En la película mexicana “Psicópata: El asesino del conejo blanco”, el criminal y la detective muestran problemas de salud mental

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

A lo largo de la trama, se observan los motivos por los cuáles este psicópata hace lo que hace. En gran parte fue la exclusión social lo que lo conduce hasta ese comportamiento, así como la indiferencia, el rechazo y el odio, indicó Meléndez.

“Me concentré sobre todo en no hacerlo sensacionalista, nos enfocamos más en dos de sus personalidades, entrené mucho el cuerpo para estar muy fuerte, pero siempre apoyada del trauma que tiene esta persona”, dijo la actriz.

“Cuando leí el guión estaban vertidas tres personalidades de ‘Nora’, me parece que habría sido un poco complicado mostrar las seis que tiene, creo que hubiera sido una película distinta”, mencionó el director.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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