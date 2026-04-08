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Gossipmiércoles, 8 de abril de 2026

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Steff y Kimberly Loaiza? Esto se sabe del estado de salud de Mary Martínez

La mamá de las creadoras de contenido permanece internada desde enero; inicialmente creían que tenía influenza, pero su situación ha derivado en diversas cirugías y un infarto

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué tiene la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

Para el 29 de enero, Steff Loaiza indicó que su mamá llevaba seis cirugías y ya no tenía respiración artificial.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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