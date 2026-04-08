¿Qué enfermedad tiene la mamá de Steff y Kimberly Loaiza? Esto se sabe del estado de salud de Mary Martínez
La mamá de las creadoras de contenido permanece internada desde enero; inicialmente creían que tenía influenza, pero su situación ha derivado en diversas cirugías y un infarto
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué tiene la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?
Para el 29 de enero, Steff Loaiza indicó que su
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.