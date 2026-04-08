¿Qué enfermedad tiene la mamá de Steff y Kimberly Loaiza? Esto se sabe del estado de salud de Mary Martínez











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Steff Loaiza reveló que tiene una deuda millonaria con el hospital donde permanece su mamá en terapia intensiva. / Foto: Captura de pantalla: YouTube: Steff Loaiza

Las creadoras de contenido Kimberly y Stefanny Loaiza enfrentan una polémica en redes sociales, debido a que la influencer también conocida como Steff indicó que la cantante de “Devoto” no ha pagado el 50 por ciento de la deuda del hospital en el que permanece internada su mamá desde enero por complicaciones de salud que la llevaron a terapia intensiva.

La polémica derivó en una recaudación en la plataforma Gofundme, en la que diversos creadores de contenido y seguidores de las influencers han aportado para los gastos de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza.

La situación, por la cual también Kenia Os donó un millón y medio de pesos para los gastos hospitalarios, generó la duda entre los usuarios de redes sociales sobre cuál es el estado de salud de Mary Martínez, mamá de Kimberly y Stefanny Loaiza.

La creadora de contenido Steff Loaiza reveló que su madre está internada desde el 5 de enero , fecha en la que acudió al doctor debido a que tenía molestias desde diciembre del año pasado por un “virus”, que originalmente pensaban que era influenza.

Tras su hospitalización, Mary Martínez, mamá de la creadora de contenido, fue diagnosticada con un absceso. Tres días después, el 8 de enero, la mujer fue llevada a otra clínica porque “seguía empeorando”, según indicó Steff Loaiza.

Los médicos le revelaron a Steff Loaiza que su mamá tenía una infección que “venía desde adentro”, por lo que el 10 de enero entró a una cirugía que, de acuerdo con la creadora, “estuvo muy grave” y posteriormente fue ingresada a terapia intensiva.

(Los médicos) se dieron cuenta que iba a necesitar más cirugías, entonces decidieron dejar a mi mamá dormidita, con respiración artificial. Steff Loaiza, creadora de contenido.