Icono del cine y teatro mexicano, la actriz tiene un filtro antes de decir sí a un proyecto: la ortografía y el alma detrás del guion; homenajeada en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, su biogafía se presentó en el marco del festival

Es imperativo que, antes de aceptar cualquier proyecto, la actriz lea el guion, identifique a los personajes y que le genere una motivación ya sea la historia o el papel que le tocará encarnar.

“A veces me han ofrecido guiones que son muy interesantes, pero el personaje no me interesa o no me inspira, pero también me han ofrecido guiones maravillosos, donde mi personaje sale muy pocas veces, y lo hago porque me encanta la historia”, expresó.

Reconocen su trayectoria

Durante una charla pública como parte de las actividades del FICG, la actriz recalcó que en ningún momento se ha arrepentido de sus decisiones profesionales, ya que en todas ha tenido aprendizajes que la han llevado a ser quien es en la actualidad.

“Todo gira alrededor de eso, pero no lo vivo como sacrificio; es algo asumido, y parece que así lo asumió mi familia desde siempre”, indicó.

Actriz y maestra

“Yo creo que es una motivación en cualquier momento que te toque y en lo personal, no creo que haya llegado tarde porque estoy viva, hubiera sido tarde si me hubiera muerto. Así que llegan en un momento perfecto, estoy muy contenta”.

La actriz reconoció que su carrera ha sido muy diversa, rica en contenidos y, para ella, es un gozo colaborar con actores, directores y equipos de producción de distintas generaciones