El realizador chileno, uno de los homenajeados en la edición 41 del FICG, participó en una master class ofrecida este domingo, como parte de las actividades del festival

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Froylan Escobar Lara/Enviado

Pablo Larraín confesó que sus éxitos cinematográficos se deben a los muchos más fracasos que ha tenido.

Esos proyectos, algunos realizados junto a su hermano Juan de Dios Larraín son los mismos que han impulsado su carrera a exigirse aún más y alcanzar el éxito y satisfacción personal.

En el encuentro con público titulado “La internacionalización del cine chileno: la historia de Fábula” también mencionaron la manera como deciden apostar por los proyectos y los elementos que deben contener. Principalmente, coinciden, es buscar aquellas historias que reflejen las situaciones sociales e inviten a una reflexión.

“Nosotros nos sentimos más cómodos cuando estamos hablando de cosas que tienen un contenido social y ese contenido es algo que nos afecta todo el tiempo.

El milagro del cine chileno

La charla ahondó en los inicios de la cultura cinematográfica chilena. Juan de Dios mencionó que una posibilidad por la que el cine fue sumamente complejo de hacerse hace algunos años, fue por el tamaño del país y lo apartado que se encuentra de las oportunidades.

“Nacimos en un lugar muy escondido donde cada vez que había algo que hacer teníamos que tomar un avión, es una realidad distinta en México, porque al ser un país tan grande, a la mínima cosa que se haga, se vuelve a gran escala, muy gigante. Es una teoría donde tampoco sé si estoy muy de acuerdo”, mencionó Juan De Dios.

“Hacer una película es un milagro, y es un sistema muy cruel también”, completó Pablo.

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