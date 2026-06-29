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Gossiplunes, 29 de junio de 2026

¿Qué le pasó a Harry Styles? El cantante alarma a sus fans tras tirarse en el escenario durante concierto en Londres

Algunas fans pensaron que el episodio que Harry Styles vivió en el escenario fue provocado por la ola de calor que vive Europa

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Harry Styles tuvo un problema ocasionado por el calor extremo en Europa?

Ali Rodriguez Rios
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