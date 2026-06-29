¿Qué le pasó a Harry Styles? El cantante alarma a sus fans tras tirarse en el escenario durante concierto en Londres
Algunas fans pensaron que el episodio que Harry Styles vivió en el escenario fue provocado por la ola de calor que vive Europa
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Harry Styles tuvo un problema ocasionado por el calor extremo en Europa?
Últimas notas:
- ¿Qué le pasó a Harry Styles? El cantante alarma a sus fans tras tirarse en el escenario durante concierto en Londres
- Aldo de Nigris exhibe cobro de casi 40 mil pesos en restaurante del chef Salt Bae: Me la aplicaron
- Milagros entre la tragedia en Venezuela por terremotos: un bebé y un niño son rescatados por ejércitos de México y EU