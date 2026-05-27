elsoldemexico
Gossipmiércoles, 27 de mayo de 2026

¿Qué significa Chop Suey?, la historia detrás de la canción de System of a Down

La canción del álbum “Toxicity” se consolidó como un ícono en las década de los 2000 y 2010, no obstante, pasó por el azar y varios procesos creativos que la hacen memorable

¿Qué significa Chop Suey?, la historia detrás de la canción de System of a Down
/
Síguenos en:whatsappgoogle

Jorge Morales

Murdoc. He’s back. In the nick of time ⏱

¿Por qué System of a Down le puso Chop Suey! a su canción?

Watch on YouTube
Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La fábrica de la soberanía

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Será el Mundial de las bebidas

image
Luis Carriles

Aguas profundas / El cártel de la CEDA toma Pemex

image
Roberto Remes

La promesa incumplida de los autobuses

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES