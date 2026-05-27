¿Qué significa Chop Suey?, la historia detrás de la canción de System of a Down
La canción del álbum “Toxicity” se consolidó como un ícono en las década de los 2000 y 2010, no obstante, pasó por el azar y varios procesos creativos que la hacen memorable
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